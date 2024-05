Ayrton Senna - 30 anni fa la morte del più grande

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – Trent'dalladi. Il pilota brasiliano, uno dei più grandi interpreti della Formula 1, perdeva la vita il primo maggio 1994 a Imola, in un drammatico incidente al volante della sua Williams. Un giorno nero per il circus e per lo sport, con l'addio ad un fuoriclasse in pista e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: ...

Tre titoli Mondiali, 41 Gp vinti, 65 pole position, i numeri della carriera in Formula 1 di Ayrton Senna , che era molto altro rispetto a dei freddi numeri. Il brasiliano, nonostante siano passati 30 anni da quel maledetto 1° maggio 1994, è rimasto un mito assoluto, soprattutto per quello che era ... Continua a leggere>>

F1: ministro Tajani a Imola con omologo brasiliano per ricordare senna - "Sono in partenza per Imola dove insieme al ministro degli Esteri brasiliano, a 30 anni dalla morte ricorderemo ayrton senna all'autodromo Ferrari.

ayrton senna 30 anni dopo, quel 1° maggio che finisce e il mito che avremmo voluto vedere invecchiare - Già mito prima di morire, 30 anni fa oggi, il 1 maggio 1994, ad Imola. Se lo portò via un incidente al Tamburello, alle 14.17 ...

F1, senna e il dramma di Ratzenberger, e questo sport non fu più lo stesso - Un week end da incubo per la Formula 1 a Imola lungo 30 anni. Quel maledetto Gran Premio da sempre nella memoria di tutti per la morte del mito ayrton senna, che sarà ricordato con una serie di ...

