Gianfranco Fini | Contro di me un processo politico - ma nessun accanimento

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 1 maggio 2024)dice che quella che l’ha condannato per la casa di Montecarlo non è stata una sentenza politica. Ma il suo è stato comunque un: «Perché io ero il leader di un partito, ho avuto alti incarichi, e per la cornice politica in cui quei fatti si svolsero e proseguirono», spiega oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Aggiungendo che «non c’è stato. Sono stato assolto per tutti i casi di accusa che implicavano il reato di riciclaggio». Una sentenza illogica Però, aggiunge, «è stato unparadossale con una sentenza illogica. Paradossale perché è durato 10 anni tra il primo avviso di garanzia e questa sentenza, e nel frattempo dal giudizio è uscito per prescrizione l’imprenditore Corallo, che diede a Giancarlo Tulliani i soldi ...