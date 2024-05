Paul Auster è malato di cancro - nel marzo 2023 l’annuncio choc della moglie

L'accalamato romanziere era in cura, con trattamenti di chemioterapia e immunoterapia, al Memorial Sloan–Kettering Cancer Center di New York "Mio marito vive ora in un paese chiamato 'Cancerland". Nel marzo 2023 , con un post su Instagram, fu la seconda moglie delll'acclamato romanziere, la 69enne ... Continua a leggere>>

Triste lutto per il mondo dell’editoria e per gli amanti della lettura di tutto il mondo. Si è spento a 77 anni Paul Auster, notissimo scrittore statunitense che da anni combatteva con un cancro ai polmoni. A riportare la notizia il New York Times. Notizia in aggiornamento

