Un milione di pellegrini alla Mecca, il grande ritorno dopo lo stop per il Covid (Di giovedì 7 luglio 2022) alla Mecca è tornato il consueto fiume di pellegrini, dopo le limitazioni degli ultimi due anni a causa dell'emergenza Covid. Sono circa 1 milione i musulmani accorsi al Hajj, al via oggi in Arabia ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 luglio 2022)è tornato il consueto fiume dile limitazioni degli ultimi due anni a causa dell'emergenza. Sono circa 1i musulmani accorsi al Hajj, al via oggi in Arabia ...

Pubblicità

yoghi1954 : Un milione di pellegrini musulmani si sono riuniti nella città santa saudita della Mecca per il più grande Hajj da… - RomanoBenedetti : RT @federico_bosco: Dal 7 al 12 luglio più di un milione di pellegrini sono attesi alla Mecca per celebrare l'Hajj, uno dei cinque pilastri… - ilconteamar : RT @federico_bosco: Dal 7 al 12 luglio più di un milione di pellegrini sono attesi alla Mecca per celebrare l'Hajj, uno dei cinque pilastri… - GaetanoBresci9 : RT @federico_bosco: Dal 7 al 12 luglio più di un milione di pellegrini sono attesi alla Mecca per celebrare l'Hajj, uno dei cinque pilastri… - federico_bosco : Dal 7 al 12 luglio più di un milione di pellegrini sono attesi alla Mecca per celebrare l'Hajj, uno dei cinque pila… -