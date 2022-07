Pogacar vince ed è in maglia gialla. Al Tour de France ci sono buoni motivi per sorridere

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il gruppo era a pochi secondi e c'era ancora una dozzina abbondante di chilometri da pedalare. Le possibilità di superare la linea d'arrivo prima di tutti erano pressoché nulle. Eppure Wout van Aert sorrideva. Sorrideva con la suaaddosso e con attorno nessuno se non pubblico, ovviamente non pagante, lì per gustarsi l'effetto che fa vedere ildedal vivo, il suo scorrere veloce e colorato per le strade di Francia. Ci sarebbe stato nessun buon motivo per. Un economo non l'avrebbe fatto, perché gli economi stanno attenti ai conti, riescono mica a vedere otre al duepiùduefaquattro. Wout van Aert non è un economo, guarda oltre al duepiùduefaquattro, lì dove l'improbabile incontra il magnifico e si butta a capofitto a inseguirlo. È un romanziere Wout van Aert, uno ...