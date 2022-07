Concerto Maneskin | Crisanti a La7 | “Rinvio è inutile Se i giovani si infetteranno | avranno malattia lieve e contribuiranno a immunità”

(Di giovedì 7 luglio 2022) “deldeia Roma? Con questo virus che ha un indice di trasmissione tra 12 e 15 non c’è nessuna misura in grado di contenerlo a livello di popolazione. Se alvanno 60milache poi si infettano, svilupperanno unamoltoall’. Il fatto che il virus circoli non è necessariamente negativo, perché supplisce al fatto che ci sono non vaccinati”. È il parere espresso dal virologo Andreanel corso della trasmissione “L’aria che tira” (La7) a proposito dell’appello di epidemiologi e medici di Roma affinché venga spostato l’attesodei, ritenuto un potenziale focolaio di ...

Non è soltanto per le condizioni di salute di Giorgia ma anche per quelle del frontalmente dei, tanto che sui social qualcuno si chiede se i due si siano frequentati recentemente e quindi c'...'IldeiCi andrei, ma con la mascherina'. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto così stamattina a 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus, e successivamente ...I medici si scagliano contro i Maneskin per il concerto al Circo Massimo. "Troppo pericoloso, ci potrebbe essere un picco massimo di contagi" ...Maneskin al Circo Massimo: come cambia la viabilità in attesa del concerto, ecco tutto quello che c'è da sapere.