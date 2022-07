Torino, TMW: “Il punto sul mercato dei granata” (Di martedì 5 luglio 2022) Torino TMW- Il Torino è attivo sul mercato, soprattutto in entrata dopo aver perso Pobega, Preat e Mandragora, il centrocampo è il ruolo da restaurare. Juric è molto preoccupato per la prossima stagione e Cairo vuole rassicurare l’ex Verona, offrendo un mercato di alto livello. I granata sono interessati a Musa Barrow, dopo il mancato riscatto di Josip Brekalo, i piemontesi hanno bisogno di un esterno che all’occorrenza possa fare il trequartista o la punta. Il costo del cartellino è abbastanza elevato per la squadra di Urbano Cairo, circa 15 milioni che il Torino momentaneamente non vuole sborsare. Il Gambiano rappresenterebbe il modello adatto per il gioco di Ivan Juric che per il momento deve accontentarsi di Pellegri al posto del gallo Belotti. Torino, interesse ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)TMW- Ilè attivo sul, soprattutto in entrata dopo aver perso Pobega, Preat e Mandragora, il centrocampo è il ruolo da restaurare. Juric è molto preoccupato per la prossima stagione e Cairo vuole rassicurare l’ex Verona, offrendo undi alto livello. Isono interessati a Musa Barrow, dopo il mancato riscatto di Josip Brekalo, i piemontesi hanno bisogno di un esterno che all’occorrenza possa fare il trequartista o la punta. Il costo del cartellino è abbastanza elevato per la squadra di Urbano Cairo, circa 15 milioni che ilmomentaneamente non vuole sborsare. Il Gambiano rappresenterebbe il modello adatto per il gioco di Ivan Juric che per il momento deve accontentarsi di Pellegri al posto del gallo Belotti., interesse ...

