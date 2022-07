Demetra | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 5 luglio 2022)di tradizione classica,è portato nella mitologia greca dalla dea dell’agricoltura e della fertilità, sorella di Zeus e madre di Persefone. Dal punto di vista etimologico risale al greco antico ??????? (D?m?t?r), composto da un primo elemento identificabile con ?? (de) o con ?? (da), le forme rispettivamente attica e dorica di ?? (ge), “terra”, combinato con un secondo elemento ????? (meter, “madre”, presente anche in Metrodoro e Metrofane). Alcuni studiosi hanno però messo in dubbio la correttezza dell’identificazione del primo elemento, pensando che invece potrebbe essere correlato alla stessa radice protoindoeuropea da cui derivano i nomi “Dio” e “Zeus”. Ilpuò quindi essere interpretato come “madre terra”, “madre del grano” o anche “madre di dio”. Non è unmolto comune nel nostro ...