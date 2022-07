Fiorentina, in arrivo il primo acquisto: il club posta fiori di mandragora FOTO (Di domenica 3 luglio 2022) La Fiorentina ha sistemato tutto per l'arrivo di Rolando mandragora: il club viola, dopo le visite mediche svolte dal centrocampista ieri... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Laha sistemato tutto per l'di Rolando: ilviola, dopo le visite mediche svolte dal centrocampista ieri...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina, in arrivo Pierluigi #Gollini dall'@Atalanta_BC - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, in arrivo #Jovic dal @realmadrid - sportli26181512 : Fiorentina, in arrivo il primo acquisto: il club posta fiori di mandragora FOTO: La Fiorentina ha sistemato tutto p… - cmdotcom : #Fiorentina, in arrivo il primo acquisto: il club posta fiori di #mandragora - marinabeccuti : La Fiorentina annuncia l'arrivo di Mandragora... con la foto della pianta -