Ucraina | i russi vicini al controllo del Lugansk Il leader ceceno Kadyrov | «Le truppe al centro di Lysychansk»

(Di sabato 2 luglio 2022) Iniziata l’offensiva filorussa nella città di. L’insediamento, sull’altra sponda del fiume Severkij Donec rispetto a Severodonetsk, è l’ultimo baluardo ucraino nella regione separatista del. «Le unità delle forze alleate sono neldi. Lesono entrate nella città dai fianchi, avanzando di quartiere in quartiere» ha dichiarato il capo della repubblica cecena Ramzan. La notizia è stata confermata dal governatore della ragione delSerhiy Haidai, citato dal Guardian: «Nel corso dell’ultimo giorno, gli occupanti hanno aperto il fuoco con tutte le armi disponibili». Oggi 2 luglio era arrivata la notizia cheera completamente circondata dalle forze filorusse, che avevano iniziato un assedio ...

Il ministero della Difesa russo, invece, ha riferito di aver distrutto cinque posti di comando dell'esercito ucraino nella regione orientale del Donbass e Mykolaiv nell'meridionale. Durante ...Ieri altri tre insediamenti vicino alla città sono finiti in mano ai. Anche una raffineria di petrolio a Lysychansk, lo scrive Ria Novosti. Kiev smentisce. Ma da partearrivano smentite ...Le sue affermazioni “non riflettono la posizione del ministero degli Esteri ucraino”. Inoltre, ha espresso gratitudine alla Polonia “per il suo sostegno senza precedenti nella lotta contro ...Continua la russificazione di Donbass, Lugansk e città conquistate nel Sudest. Chi non firmerà entro il 21 luglio potrà essere incriminato come collaborazionista ...