Covid e mascherine | la ‘frecciata’ di Bassetti al Nobel Parisi

(Adnkronos) – "Il Nobel Parisi dice che è 'assurdo ridurre l'obbligo della mascherina'. Io penso che l'oscillazione del neutrino non sia un fenomeno quantomeccanico per cui un neutrino, creato con un certo sapore, non può assumere un sapore diverso al passare del tempo. E' la mia opinione…". Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, replica così su Twitter alle affermazioni di Giorgio Parisi in tema mascherine. Un modo scherzoso per invitare tutti a parlare di argomenti di cui hanno conoscenza specifica, spiega all'Adnkronos Salute. "E' un po' come quando, durante i Mondiali o gli Europei di calcio, tutti fanno la formazione, sono tutti Ct – sottolinea Bassetti – Tutti dicono 'deve giocare tizio o caio', senza nessuna ...

