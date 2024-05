Bimbo di 4 anni beve candeggina | elitrasportato al Gemelli di Roma

Lunedì poco prima delle 17 una mamma ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco in via Goldaniga a Crema: suo figlio di circa tre anni si era chiuso dentro l’auto. La donna aveva lasciato il piccolo in macchina e le chiavi della vettura nel ...

Frontale a Clusone: muore una bimba di 5 anni di Castione - Frontale a Clusone: muore una bimba di 5 anni di Castione - I due bambini – stando a una prima ricostruzione dei fatti – viaggiavano su un’auto, una Seat Ibiza gridia, guidata dalla nonna di 60 anni, rimasta ferita. L’incidente poco prima delle 23, all’altezza ...

Ore d’ansia per il bimbo di 2 anni caduto nel laghetto ad Ardea. Il giallo della lite in strada - Ore d’ansia per il bimbo di 2 anni caduto nel laghetto ad Ardea. Il giallo della lite in strada - Sono ore d’ansia per il bimbo di 2 anni che lunedì sera è sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto in un laghetto artificiale ad Ardea, in viale Marino a Tor San Lorenzo. La tragedia è avvenuta ...

Frontale a Clusone: muore una bimba di Castione - Frontale a Clusone: muore una bimba di Castione - Dramma nella tarda serata di martedì 7 maggio sull’ex Statale 671, nel territorio comunale di Clusone: in uno scontro frontale tra due vetture ha perso la vita una bambina di 5 anni di Castione, mentr ...