(Di venerdì 1 luglio 2022) Ufficialmente il Movimento 5 Stelle ha confermato che non è interessato a uscire dalné a fornire solo l’appoggio esterno. Lo ha confermato ieri il leader Giuseppea Sergio Mattarella. Ufficiosamente però è tutta un’altra storia. E i retroscena dei giornali oggi descrivono una situazione non esattamente tranquilla. Mentre proprio i grillini stanno valutando se spingere il bottone rosso. Per la quale adesso si cerca un casus belli. Nel cerchio ristretto dell’ex Avvocato del Popolo c’è già chi ricorda i prossimi appuntamenti. Ovvero il quarto decreto sulle armi innanzitutto. E poi il Superbonus 100% a rischio. E il termovalorizzatore a Roma. Certo, sarà difficile ottenere unanimità nel Movimento alla luce del fatto che lo stesso premierabbia ...

Pubblicità

La7tv : #omnibus L'analisi della situazione politica del giornalista Pietro Salvatori (Huffington Post): 'In atto una… -

Open

... il folle impulso al militarismo che si cerca di promuovere testimonia della profondissimain ... all'immiserimento di massa e a unadittatura tecnologica. Il consolidamento di un ...... un epilogo che sottolinea lavistosa della Lega nella sua culla territoriale e di potere. I ... Il risultato assume oggettivamente un riflesso nazionale, perché incarna lo scontroper ... La crisi strisciante del governo Draghi: Conte pensa a un voto della base M5s per rompere Buongiorno. Il centrosinistra, che due settimane fa aveva registrato sconfitte pesanti perdendo al primo turno in città importanti come Genova, Palermo e L’Aquila, ieri ha vinto nettamente ai ballotta ...Due vittime e dieci feriti, il killer è una norvegese di origine iraniana. Sospeso il Pride. Il precedente di Orlando e gli attacchi in Norvegia ...