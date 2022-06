Giulia Salemi senza filtri | “Sono veramente stanca di te”: accusa in diretta (Di giovedì 30 giugno 2022) Giulia Salemi non è riuscita a trattenere il suo nervosismo e, durante la diretta, si è lasciata andare a un commento molto pesante Giulia Salemi (Mediaset infinity)Influencer oggi di grande fama, la carriera di Giulia Salemi inizia nel 2014 con Miss Italia, concorso di bellezza al quale si classifica al quarto posto. Da quel momento, la piacentina inizia a lavorare in diversi programmi, come Tiki Taka e Quelli che il Calcio. A marcare un prima e un dopo, però, è la vittoria nel 2015 di Pechino Express in coppia con la mamma, Fariba. Nel corso degli ultimi sette anni, Giulia Salemi si è imposta come uno dei volti televisivi e mediatici più interessanti. Durante una diretta di un noto programma, però, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 giugno 2022)non è riuscita a trattenere il suo nervosismo e, durante la, si è lasciata andare a un commento molto pesante(Mediaset infinity)Influencer oggi di grande fama, la carriera diinizia nel 2014 con Miss Italia, concorso di bellezza al quale si classifica al quarto posto. Da quel momento, la piacentina inizia a lavorare in diversi programmi, come Tiki Taka e Quelli che il Calcio. A marcare un prima e un dopo, però, è la vittoria nel 2015 di Pechino Express in coppia con la mamma, Fariba. Nel corso degli ultimi sette anni,si è imposta come uno dei volti televisivi e mediatici più interessanti. Durante unadi un noto programma, però, ...

Pubblicità

fanpage : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra il pubblico al #LoveMi! i #PRELEMI sono stati inquadrati dalle telecamere di… - IsolaDeiFamosi : Ora è arrivato il momento di un'amica di Mediaset Infinity che conoscete molto bene ??... Giulia Salemi! ?? Twittate… - aguedita_ita : RT @LePrelemi: La conferma che tutti stavamo aspettando finalmente è arrivata?? Da Ottobre in seconda serata su La5 torna Salotto Salemi! T… - Stefycr7T : RT @LePrelemi: La conferma che tutti stavamo aspettando finalmente è arrivata?? Da Ottobre in seconda serata su La5 torna Salotto Salemi! T… - LePrelemi : La conferma che tutti stavamo aspettando finalmente è arrivata?? Da Ottobre in seconda serata su La5 torna Salotto S… -