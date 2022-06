Ajax, in arrivo il terzino sinistro Wijndal dall’AZ per 10 milioni (Di giovedì 30 giugno 2022) Accordo raggiunto tra Ajax e AZ Alkmaar per Owen Wijndal. Il terzino passa ai lancieri per 10 milioni di euro e contratto fino al 2027 L’Ajax si muove con decisione e si porta a casa Owen Wijndal. Giovane terzino dell’AZ Alkmaar e della scuderia di Raiola, per lui i lancieri verseranno 10 milioni nelle casse del club olandese. Per il calciatore invece un contratto che lo legherà all’Ajax, come riporta Nicolò Schira, fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Accordo raggiunto trae AZ Alkmaar per Owen. Ilpassa ai lancieri per 10di euro e contratto fino al 2027 L’si muove con decisione e si porta a casa Owen. Giovanedell’AZ Alkmaar e della scuderia di Raiola, per lui i lancieri verseranno 10nelle casse del club olandese. Per il calciatore invece un contratto che lo legherà all’, come riporta Nicolò Schira, fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

