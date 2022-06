De Laurentiis alza l’offerta per Mertens! La situazione

(Di martedì 28 giugno 2022) Tra meno di 48 ore il contratto di Dries Mertens con il Napoli sarà ufficialmente scaduto, ma le trattative per un eventuale prolungamento potrebbero andare avanti più del previsto. Sì, perché se fino a pochi giorni fa si pensava che ormai la strada non fosse più percorribile, ecco che oggi giungono importanti notizie da Giovanni Scotto, giornalista di Il Roma. Il belga aveva stupito tutti con le sue richieste da 4 milioni a stagione, oltre a laute commissioni per i suoi agenti.di De, verso la fine del campionato, si aggirava tra gli 1,2 e gli 1,5 milioni per una stagione, ma pare che il presidente voglia spingersi oltre. FOTO: Getty – Napoli MertensL’ultima sua offerta a Mertens, infatti, sarebbe di 1,5 milioni più bonus – legati a gol e presenze – per un compenso totale che andrebbe a toccare i 2,5 milioni. ...

