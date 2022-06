Inter, il PSG fa sul serio per Skriniar: i dettagli dell’offerta (Di lunedì 27 giugno 2022) Il PSG e l’Inter non sono mai stati così vicini alla chiusura della trattativa che porterebbe Milan Skriniar in Francia. Come sappiamo già da tempo, la dirigenza nerazzurra deve assolutamente fare una cessione importante per poter finanziare i colpi in entrata e, allo stesso tempo, chiudere il mercato in attivo. Tra tutti i vari top della rosa, la scelta è ricaduta sul centrale slovacco, come confermato dallo stesso a.d. Interista Beppe Marotta nelle scorse settimane. Skriniar PSG Inter La valutazione fatta dall’Inter è di circa 70 milioni di euro. I parigini, come riportato da tuttomercatoweb, avrebbero appena proposto un’offerta da 60 milioni, con bonus compresi. Un ultimo rilancio da parte del Paris Saint Germain non dovrebbe farsi attendere a lungo, così da ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Il PSG e l’non sono mai stati così vicini alla chiusura della trattativa che porterebbe Milanin Francia. Come sappiamo già da tempo, la dirigenza nerazzurra deve assolutamente fare una cessione importante per poter finanziare i colpi in entrata e, allo stesso tempo, chiudere il mercato in attivo. Tra tutti i vari top della rosa, la scelta è ricaduta sul centrale slovacco, come confermato dallo stesso a.d.ista Beppe Marotta nelle scorse settimane.PSGLa valutazione fatta dall’è di circa 70 milioni di euro. I parigini, come riportato da tuttomercatoweb, avrebbero appena proposto un’offerta da 60 milioni, con bonus compresi. Un ultimo rilancio da parte del Paris Saint Germain non dovrebbe farsi attendere a lungo, così da ...

