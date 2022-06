Chiara Ferragni e Liliana Segre insieme al memoriale della Shoah a Milano

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - repubblica : Chiara Ferragni e Liliana Segre al Memoriale della Shoah. La senatrice: 'Così il mio messaggio arriva ai giovani' [… - Tg3web : Chiara Ferragni ha raccolto l'invito di Liliana Segre e ha visitato, in sua compagnia e in forma privata, il Memori… - Danceitout_01 : RT @SupportRossi46: Liliana Segre che invita Chiara Ferragni a visitare il memoriale della Shoah è molto più avanti di tanti di voi se lei… - cescapellico : RT @SupportRossi46: Liliana Segre che invita Chiara Ferragni a visitare il memoriale della Shoah è molto più avanti di tanti di voi se lei… -

Elle Decor

Così Fedez su Instagram, postando una foto che lo ritrae con la mogliee i figli Leone e Vittoria sul palco allestito in piazza del Duomo per "Love Mi",il live benefico che si terrà ...AGI/Vista -Ferragnie Liliana Segre visitano il memoriale della Shoah, dove la senatrice a vita fu deportata nel 1944. Instagram La casa di Los Angeles di Chiara Ferragni è ufficialmente in vendita L'influencer Chiara Ferragni si è mostrata senza veli su Instagram. Ecco la foto che ha mandato tutti in tilt, compreso Fedez.23.00 Musica,Fedez a "Live mi":non vedo l'ora "La mia città, la mia famiglia e gli amici ritrovati. Non vedo l'ora che sia domani". Così Fedez su Instagram, postando una foto che lo ritrae con la mogl ...