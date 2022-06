Spal | Tacopina UFFICIALIZZA | presi Varnier e Dalle Mura

Pubblicità

psb_original : Spal, Tacopina dice tutto: 'Fatta per Varnier. La Mantia obbiettivo e su Rossi...' #SerieB - Fiorentinanews : La conferma di #Tacopina: '#DalleMura giocherà alla #Spal'. Rimandato ancora il suo inserimento nella rosa viola… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Spal, Tacopina: “Il punto sul mercato, tanti affari sul tavolo. Rossi ed Esposito…” - Mediagol : Spal, Tacopina: “Il punto sul mercato, tanti affari sul tavolo. Rossi ed Esposito…” - MomentiCalcio : Spal, il Presidente #Tacopina fa il punto sul mercato: “Alcuni affari già fatti, altri sono in chiusura…” -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Dopo l'atteso annuncio dell'australiano Ross Pelligra , nuovo proprietario del Catania , l'attuale presidente dellasi è detto molto soddisfatto del futuro che attende la città siciliana. Ai microfoni del 'Catanista' l'avvocato statunitense ha detto: " Penso che sia un grande giorno per il Calcio Catania! ...Commenta per primo Il patron dellaha promesso un attaccante da doppia cifra. Il sogno è La Mantia . Con il giocatore ci sarebbe l'accordo, non con l'Empoli. Le cessioni di Esposito , per il quale ogni giorno si allunga ...Il presidente della Spal Joe Tacopina, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato della campagna acquisti degli estensi, ufficializzando di fatto un paio di colpi di mercato. Queste le sue ...Giuseppe Rossi, in attesa di una chiamata dopo la stagione trascorsa alla SPAL, dove ha messo a referto 14 partite e 3 gol, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta ...