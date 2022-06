Reazione a Catena | spettacolo dei Dammi il La ma il finale non è ' Condensato'

(Di domenica 26 giugno 2022) Dopo aver osservato un giorno di pausa, Marco Liorni è tornato con la sua. La puntata del 26 giugno ha riservato siparietti simpatici e tanta cultura e musica. Il, però, si è rivelato piuttosto ''! Con alle spalle una strepitosa vittoria, iil La sono i nuovi campioni del momento. A sfidare questo trio composto da Nadya, Gioacchino e Francesca ci hanno pensato le new entry chiamate 'Multiverso'. A far parte di questa nuova squadra sono stati Riccardo, Cristina e Roberto, direttamente da Carpi (Modena)! Aimpazza la giravolta di Roberto Uno dei momenti maggiormente esilaranti si è verificato proprio all'inizio della trasmissione, precisamente durante il 'Caccia alla parola'. Dopo aver centrato il termine ...

Pubblicità

BeJustMe : @dundee6107 Era wild. Cercavo di indovinare il motivo musicale di Reazione a Catena, ma non era quello. Comunque si, bei tempi! ?? - RenatoBaruffi : Hanno mire più ambiziose e bellicose. E se le attueranno, sarà una tragica reazione a catena e cazzi amari per tutt… - skriniaresimo : RT @BisInterista: La cessione di Skriniar potrebbe avere una brutta reazione a catena sull'Inter... attenti al malumore di Lautaro - BisInterista : La cessione di Skriniar potrebbe avere una brutta reazione a catena sull'Inter... attenti al malumore di Lautaro - t1sanalg1n : reazione a catena quanto mi fa impazzire -

... un tempo per diventare cult si passava dall'home video, oggi diventare "il più visto su Netflix" anche solo per un paio di giorni può essere sufficiente per scatenare unache fa ...Dopo il brutale pestaggio a un capotreno Trenord, settimana scorsa, a colpi di, e l'aggressione ad altri due ferrovieri, in entrambi i casi nel Pavese, l'altra notte è ... E scatta ladei ...È accusato in questa occasione di avere rapinato un ragazzino di 15 anni di una catenina d'oro che portava al collo ... in modo da impedire la reazione immediata e guadagnare vantaggio su un eventuale ...Reazione a Catena 2022. Torna puntuale anche oggi l’appuntamento su Rai 1 con il quiz Reazione a Catena.Come ogni giorno alle 18.45 l’appuntamento su Rai 1 è sempre lo stesso: quello con l’imperdibile ...