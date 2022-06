Putin arma la Bielorussia con i missili balistici di tipo Iskander - M (Di sabato 25 giugno 2022) Un imperialista guerrafondaio: il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la decisione di armare la Bielorussia con missili balistici di tipo Iskander - M . Una decisione chiaramente ... Leggi su globalist (Di sabato 25 giugno 2022) Un imperialista guerrafondaio: il presidente russo Vladimirha annunciato la decisione dire lacondi- M . Una decisione chiaramente ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : il Pensiero Unico Bellicista è anche un'arma di distrAzione di massa: vede pacifisti=putinisti e dimentica quelli v… - giuliogaia : @MarcoRizzoPC Gazprom riduce le forniture di gas? Dopo le sanzioni contro la Russia e i suoi cittadini Draghi si di… - a_lambardi : RT @a_lambardi: Per chi non l'avesse chiaro il #gas in arrivo dalla #Russia non è ridotto perché #Putin è cattivo, vuole farci un dispetto,… - infoitestero : Sergei Surovikin, chi è il generale (accusato di corruzione e brutalità) a cui Putin ha affidato le Forze Arma - CARLA78120656 : @FratellidItalia Questi sono i risultati di governi scellerati che non sono di aiuto per nulla! Finitela di aliment… -