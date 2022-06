Calciomercato Salernitana: vicino Joao Pedro, Ederson verso l’Atalanta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Potrebbe rispondere al nome di Joao Pedro il primo colpo della Salernitana 2022/23. L’italo-brasiliano è in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione in Serie B ed il neo ds Morgan De Sanctis coglie l’occasione per piazzare l’affare, pronto così a regalare il primo tassello importante per l’attacco a Davide Nicola. Lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il quale riferisce di un accordo di massima raggiunto tra i club in seguito ad un incontro con il ds sardo Capozucca. Manca ancora l’intesa con il calciatore ma le sensazioni tra le parti sono positive: il prossimo summit potrebbe essere decisivo per la fumata bianca. Joao Pedro, autore di 13 gol nella stagione appena conclusa, sarebbe un pezzo da ’90 importante per il reparto avanzato della Salernitana, calciatore ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 giugno 2022) Potrebbe rispondere al nome diil primo colpo della2022/23. L’italo-brasiliano è in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione in Serie B ed il neo ds Morgan De Sanctis coglie l’occasione per piazzare l’affare, pronto così a regalare il primo tassello importante per l’attacco a Davide Nicola. Lo riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il quale riferisce di un accordo di massima raggiunto tra i club in seguito ad un incontro con il ds sardo Capozucca. Manca ancora l’intesa con il calciatore ma le sensazioni tra le parti sono positive: il prossimo summit potrebbe essere decisivo per la fumata bianca., autore di 13 gol nella stagione appena conclusa, sarebbe un pezzo da ’90 importante per il reparto avanzato della, calciatore ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialUSS1919 ha trovato un accordo di massima per Joao #Pedro con il @CagliariCalcio - DiMarzio : #Calciomercato | In chiusura la trattativa del @BfcOfficialPage per #Pezzella. Occhio però all'inserimento della… - DiMarzio : #Calciomercato | Offerte della @OfficialUSS1919 e del @ACMonza per #Pinamonti dell'@Inter - LAROMA24 : Calciomercato Roma: domani il rinnovo di Calafiori, poi via in prestito alla Salernitana #AsRoma… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Salernitana: tra i nomi per l'attacco spunta anche quello di Lasagna -