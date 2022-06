Una suora alla Caritas diocesana di Napoli | Marisa Pitrella nominata dall’arcivescovo Battaglia

(Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna religiosadirezione delladi. L’arcivescovo metropolita don Mimmo, infatti, ha affidato l’incarico a suordella Congregazione delle Figlie della Carità, religiosa da 27 anni. Suor, che è anche infermiera, è impegnata in varie attività: in questi anni ha prestato la sua opera assistenziale nella Casa Sisto Riario Sforza ai Camaldoli, opera della Diocesi, dove vengono accolti, assistiti e curati malati di AIDS. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Avvenire_Nei : Colpito lo storico monastero a Svyatogorsk: morti due monaci e una suora - vaticannews_it : #Ucraina La Lavra, nel Donetsk, è stata colpita il 30 maggio dall'attacco russo nella città di Svyatogorsk. Morto l… - rep_napoli : Una suora alla guida della Caritas diocesana di Napoli [aggiornamento delle 11:01] - Frances57046410 : RT @TV2000it: #Ucraina, distrutto lo storico monastero ortodosso della Santa Dormizione Morti l'archimandrita, due monaci, una suora La #L… - fabiotagliavia : RT @HSkelsen: L'attacco russo al monastero di Sviatohirsk ha ucciso 2 monaci e una suora, altre 3 suore ferite. Che cosa credevano? Di dena… -

La Repubblica

Si combatte ancora a Severodonetsk, ma i russi controllano ormai circa l'80% di questa città strategica. Mosca cerca di circondare le difese ...La sera poi abbiamo avuto un incontro con i giovani della comunità di Dosso conveglia di ... "I miei compagni di classe mi chiamavano 'la', e non mi piaceva per niente, ma alla fine sono ... Una suora alla guida della Caritas diocesana di Napoli Per circa venti anni ha insegnato ai bambini dell'asilo Ponti di Cornaredo, ed era direttrice della corale della Chiesa ...Una religiosa alla direzione della Caritas diocesana di Napoli. L'arcivescovo metropolita don Mimmo Battaglia, infatti, ha affidato l'incarico a suor Marisa Pitrella della Congregazione delle Figlie d ...