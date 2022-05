Advertising

matteosalvinimi : Grande la mia Pro Recco nella sua splendida piscina, ancora una volta Campione d’Italia ?? ???? - PatriziaOrlan11 : RT @rep_genova: Pro Recco affonda Brescia e mette le mani sullo scudetto [di Lorenzo Mangini] [aggiornamento delle 22:11] - VincenzoLentin1 : RT @Gazzetta_it: Pro Recco di nuovo campione: Brescia battuto 5-2 #pallanuoto - peppe_p_94 : Se dicevate eh la Juve vince sempre guardate l'albo d'oro della pallanuoto, dopo 16 anni termina un campionato con… - BriataStefania : RT @matteosalvinimi: Grande la mia Pro Recco nella sua splendida piscina, ancora una volta Campione d’Italia ?? ???? -

, per la 34a volta. Dalla delusione del 2021 - serie interrotta dopo 14 scudetti di fila - al nuovo trionfo, nella storica piscina di Punta Sant'Anna: la bella col Brescia si chiude 5 - 2 (1 -.... Tre anni dopo, intervallati da un campionato annullato per il Covid e da un successo del Brescia, laè tornata a gioire per la conquista dello scudetto. Ecco i commenti a caldo dei protagonisti, raccolti dalla Federnuoto.La Pro Recco ritorna sul tetto d’Italia: i biancocelesti vincono la “bella” con il Brescia per 5-2 e conquistano lo Scudetto numero 34 ...Recco. Tre anni dopo, intervallati da un campionato annullato per il Covid e da un successo del Brescia, la Pro Recco è tornata a gioire per la conquista dello scudetto. Ecco i commenti a caldo dei ...