Pallanuoto | Serie A1 2022 | la Pro Recco festeggia il 34° Scudetto della storia Il Brescia abdica

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022) La post seasonA1 2021-dimaschile emette nella serata di oggi, sabato 28 maggio, l’ultimo verdetto: la terza sfidafinaletra Provede i liguri trionfare per 5-2, chiudere lasul 2-1 e conquistare il 34°. Dopo 1’47” il rigore realizzato da Ivovic sblocca il punteggio in favore di liguri, poi non si segna più per oltre 20 minuti, fino al 2-0 siglato in controfuga da Echenique a 27? dal termine del terzo periodo. In mezzo ben 15 superiorità numeriche, 6 per la Proe 9 per il, tutte fallite. Nell’ultimo quarto Zalanki dopo soli 30? concretizza la prima ...