MotoGP, ritirato il n.46 di Valentino Rossi – VIDEO (Di sabato 28 maggio 2022) Al termine delle prove libere odierne e pochi istanti prima dell’inizio delle qualifiche di Moto3, valide per il Gran Premio d’Italia 2022, Valentino Rossi è stato protagonista di un evento celebrativo al Mugello, in cui è stato ritirato il suo numero 46, nella storia della MotoGP. Si tratta di un riconoscimento più che meritato per un pilota che è di fatto una leggenda del Motomondiale, non solo per i numerosi traguardi raggiunti a livello di vittorie, di trionfi, ma anche per quello che ha saputo rappresentare per l’intero movimento della MotoGP. Una vera e propria icona, che ha lasciato la MotoGP lo scorso anno circondato dal grandissimo affetto dei piloti, suoi rivali ma anche amici, dei team e di tutti gli addetti ai lavori che per anni hanno condiviso con lui numerose sfide, e ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Al termine delle prove libere odierne e pochi istanti prima dell’inizio delle qualifiche di Moto3, valide per il Gran Premio d’Italia 2022,è stato protagonista di un evento celebrativo al Mugello, in cui è statoil suo numero 46, nella storia della. Si tratta di un riconoscimento più che meritato per un pilota che è di fatto una leggenda del Motomondiale, non solo per i numerosi traguardi raggiunti a livello di vittorie, di trionfi, ma anche per quello che ha saputo rappresentare per l’intero movimento della. Una vera e propria icona, che ha lasciato lalo scorso anno circondato dal grandissimo affetto dei piloti, suoi rivali ma anche amici, dei team e di tutti gli addetti ai lavori che per anni hanno condiviso con lui numerose sfide, e ...

