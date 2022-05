Maria de Filippi chiama in diretta Mara Venier: dolce sorpresa a Domenica IN Show (Di sabato 28 maggio 2022) Una serata dedicata a Mara Venier quella in onda il 27 maggio 2022 su Rai 1 con lo Show in prima serata. Tanti amici alla corte di Mara e chi non ha avuto modo di esserci, si è fatto comunque sentire. E’ successo ad esempio con Maria de Filippi. La conduttrice, che è una grande amica di Mara, colei che ha creduto nella Venier in un momento complicato e le è stata accanto, ha deciso di telefonare in diretta dopo aver visto lo sketch con Stefano de Martino e De Lucia, il suo imitatore. Ed è per questo che sentendo al telefono la voce di Maria, Mara Venier non ha subito creduto che fosse davvero lei, pensando che si trattasse di uno scherzo. E allora la De Filippi ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 28 maggio 2022) Una serata dedicata aquella in onda il 27 maggio 2022 su Rai 1 con loin prima serata. Tanti amici alla corte die chi non ha avuto modo di esserci, si è fatto comunque sentire. E’ successo ad esempio conde. La conduttrice, che è una grande amica di, colei che ha creduto nellain un momento complicato e le è stata accanto, ha deciso di telefonare indopo aver visto lo sketch con Stefano de Martino e De Lucia, il suo imitatore. Ed è per questo che sentendo al telefono la voce dinon ha subito creduto che fosse davvero lei, pensando che si trattasse di uno scherzo. E allora la Deha ...

Advertising

RaiUno : Vincenzo De Lucia che imita Maria De Filippi >>> #DomenicaInShow #MaraVenier #Rai1 - Gazzettino : La dedica di Mara Venier a Maria De Filippi: «Grazie, mi hai teso una mano nel momento più brutto della mia vita» - ParliamoDiNews : Barbara d`Urso resterà in Mediaset? La conduttrice risponde una volta per tutte. Poi parla di Maria De Filippi. &nd… - zazoomblog : Maria De Filippi chiama in diretta Mara Venier e lei si emoziona:Una delle poche che mi è stata vicina - #Maria… - MaryGattara : RT @RaiUno: Vincenzo De Lucia che imita Maria De Filippi >>> #DomenicaInShow #MaraVenier #Rai1 -