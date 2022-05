(Di sabato 28 maggio 2022) Tra i mercati di provenienzaitaliano cresce lache raddoppia le sue vendite in Italia (+118,8%) così come i paesi Opec (+109,6%)

DELLE ESPORTAZIONI RUSSE - Il vicecapo dell'agenzia federale Rosselkhoznadzor, Anton Karmazin, ...4 miliardi di dollari in più dall'esportazioni die petrolio. Soldi, ha precisato, che saranno ...Il valore degli acquisti da Mosca pressoché raddoppiati a causa dell'aumento dei prezzi. Stoccaggio record ad aprile e maggio nei serbatoi europei dinaturale Gas, boom (+193%) del valore dell’import di energia Raddoppiano gli acquisti dalla Russia Il valore degli acquisti da Mosca pressoché raddoppiati a causa dell'aumento dei prezzi. Stoccaggio record ad aprile e maggio nei serbatoi europei di gas naturale ...L'Europa ha stoccato nei mesi di aprile e maggio oltre 11 miliardi di metri cubi di gas iniettati nei depositi. Ma non è"ancora abbastanza. Il nostro Paese, in particolare, risulta ancora tra i più"vu ...