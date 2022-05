Festival Cannes 2022, premio giuria a ‘Le otto montagne’ e ‘Eo’ (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Il premio della giuria del 75esimo Festival di Cannes è stato vinto ex aequo da ‘Le otto montagne’ di Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen e ‘Edo’ di Jerzy Skolimowski. Il premio per la migliore interpretazione femminile è andato a Zar Amir Ebrahimi (‘Les nuits de Mashhad’ di Ali Abbasi), mentre quello per il miglior attore è andato a Song Kang-Ho per ‘Broker’ di Kore-Eda Hirokazu. premio alla migliore sceneggiatura è stato vinto da ‘Boy from Heaven’ di Tarik Saleh, mentre il premio per la migliore opera prima è stato consegnato a ‘War Pony’ di Gina Gammel e Riley Keough presentato nella selezione ufficiale di ‘A Certain regard’. Menzione speciale a ‘Plan 75’ di Hayakawa Chie. premio ... Leggi su italiasera (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Ildelladel 75esimodiè stato vinto ex aequo da ‘Ledi Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen e ‘Edo’ di Jerzy Skolimowski. Ilper la migliore interpretazione femminile è andato a Zar Amir Ebrahimi (‘Les nuits de Mashhad’ di Ali Abbasi), mentre quello per il miglior attore è andato a Song Kang-Ho per ‘Broker’ di Kore-Eda Hirokazu.alla migliore sceneggiatura è stato vinto da ‘Boy from Heaven’ di Tarik Saleh, mentre ilper la migliore opera prima è stato consegnato a ‘War Pony’ di Gina Gammel e Riley Keough presentato nella selezione ufficiale di ‘A Certain regard’. Menzione speciale a ‘Plan 75’ di Hayakawa Chie....

