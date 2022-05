(Di sabato 28 maggio 2022)– , in provincia di Pavia, sul fiume Sesia, confermando il proprio impegno nello sviluppo di impianti da fonte rinnovabile, quale asse strategico di crescita della società, e nella creazione di valore condiviso con le comunità e i territori in cui opera. Il piano industriale diprevede l’incremento della capacità rinnovabile installata da 2 a 5 GW, attraverso investimenti per 3 miliardi di euro al 2030, in coerenza con le politiche nazionali ed europee di decarbonizzazione e transizione energetica.“L’impianto diè un nuovo tassello nello sviluppo diche da oltre 120 anni investe, costruisce e gestisce impianti idroelettrici, grazie a un patrimonio unico di eccellenze e professionalità – dice Nicola Monti, amministratore delegato di-. Siamo un operatore ...

Advertising

quotidianodirg : #Curiosità #edison #Pavia Edison inaugura la nuova centrale idroelettrica di Palestro: Edison inaugura la nuova…… - FilippoAstone : #Edison inaugura una #centraleidroelettrica in provincia di Pavia. Sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di 4.5… - Edison4Gov : RT @EdisonNews: Un altro passo avanti verso un futuro di energia sostenibile, inauguriamo la nostra nuova centrale idroelettrica a Palestro… - cagliarilivemag : Edison inaugura la nuova centrale idroelettrica di Palestro - simone_nisi : RT @EdisonNews: Un altro passo avanti verso un futuro di energia sostenibile, inauguriamo la nostra nuova centrale idroelettrica a Palestro… -

PALESTRO (PAVIA) "la nuova centrale idroelettrica di Palestro, in provincia di Pavia, sul fiume Sesia, confermando il proprio impegno nello sviluppo di impianti da fonte rinnovabile, quale asse ...... dall'altra i cittadini residenti nelle Provincie di Pavia, Vercelli e Novara hanno partecipato alla realizzazione aderendo alla campagna di crowdfunding lanciata dalla stessanel 2018. Un'...Palestro – Edison inaugura la nuova centrale idroelettrica di Palestro, in provincia di Pavia, sul fiume Sesia, confermando il proprio impegno nello sviluppo di impianti da fonte rinnovabile, quale as ...E’ stata inaugurata a Palestro, in provincia di Pavia, una nuova centrale idroelettrica in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 4.500 famiglie ed evitare l’emissione in atmosfera di circa..