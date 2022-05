'Di Maria si è offerto all'Atletico Madrid: Simeone ha detto no' (Di sabato 28 maggio 2022) Il futuro di Angel Di Maria sarà deciso nei prossimi giorni: l'esterno argentino, che sta per lasciare il Paris Saint Germain perché in scadenza di contratto, è alla ricerca di un'altra squadra di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) Il futuro di Angel Disarà deciso nei prossimi giorni: l'esterno argentino, che sta per lasciare il Paris Saint Germain perché in scadenza di contratto, è alla ricerca di un'altra squadra di ...

Advertising

fra_musto01 : @maria_paola63 Meme gentilmente offerto dal sottoscritto!???? Speravo tantissimo che Maurizio lo vedesse...perché lui è uno di noi!???? - simogattok : @CampiMinati Sicuro che la Juve abbia mai offerto un contratto annuale a Di Maria ? Da quando è nata la pista di me… - ilpodsport : #Calciomercato 'Di Maria offerto al Barcellona: i blaugrana dicono no' #ilpodsport - EdoardoBellucc8 : @terribile76 @massimozampini Semmai scriviamo Juve beffata per Di Maria e Pogba': o anche per questi la Juve non ha offerto nulla? - infoitsport : Mundo Deportivo: 'Di Maria è stato offerto al Barcellona' -