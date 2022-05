Anticipazioni Verissimo | puntata del 28 Maggio | un volto amatissimo della tv | non perdetela!

(Di sabato 28 maggio 2022) Scopriamo insieme quali sono ledidi Sabato 28: non perdetela, ci sarà un. Sapevamo che sarebbe giunto questo momento e, purtroppo, è arrivato: sta per concludersi questa incredibile stagione di! A distanza di diversi dal suo inizio, il seguitissimo programma di Silvia Toffanin è pronto a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MondoTV241 : Anticipazioni dell'ultima puntata di Verissimo #verissimo #silviatoffanin - AnnaMancini81 : Verissimo 28 maggio, tutti gli ospiti della puntata: Ida Platano e Bianca Guaccero in studio - infoitcultura : Verissimo anticipazioni: Ida Platano tra gli ospiti di sabato 28 maggio - tuttopuntotv : Verissimo anticipazioni: Ida Platano tra gli ospiti di sabato 28 maggio #verissimo #UominieDonne #IdaPlatano - 361_magazine : Le anticipazioni di Verissimo -

Il 28 maggio andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata diper questa stagione televisiva, poi a giugno verrà mandato in onda ogni sabato un 'meglio di' con le migliori interviste di questa edizione. Nell'ultimo appuntamento, tra gli ospiti di ...... che ammette gli errori: 'E' vero, ho fatto tante gaffe' In base allesulla puntata ...de L'Isola aveva già messo i puntini sulle i in una recente intervista rilasciata ada ...Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 28 Maggio: non perdetela, ci sarà un volto amatissimo.Si chiude con la puntata del 28 maggio 2022 questa edizione di Verissimo che torna a settembre: tutti gli ospiti di oggi ...