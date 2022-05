Advertising

sportli26181512 : Albertini sulla Champions League: 'Attacco e meno tattica, sarà una grande finale': Così il presidente del Settore… - sportli26181512 : Albertini sulla lotta scudetto: 'Tutto dipenderà molto dalla capacità di indirizzare subito la partita”: Intervenut… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Albertini sulla lotta scudetto: 'Tutto dipenderà molto dalla capacità di indirizzare subito la partita” - MilanNewsit : Albertini sulla lotta scudetto: 'Tutto dipenderà molto dalla capacità di indirizzare subito la partita” - Milannews24_com : #Albertini sulla lotta #scudetto ??? -

INVIATO A FIRENZE - Velocità di pensiero e di sintesi, la stessa di un lancio illuminante. Demetrio, oggi presidente del Settore Tecnico della Figc , non ha smarrito il senso del gioco. Più profondo dei risultati e di una carriera lunghissima, in cui ha vinto - per inciso - tre Coppe dei ...'Ristoro La Vesca'ciclabile ( più info ) IMPERIA 9.30 - 19.00 . 'Cinema in galleria': ... Mostra fotografica 'Radici' di Marino Ferrara e Maurizio(h 10/12.30 - 16/10.30). Sala ..."Amici di Riccione, se vi mettete nelle sue mani state a posto. Io mi ci sono messo, guardate dove sto". È lo spot spontaneo che Fiorello, premiato pochi mesi fa col San Martino d’oro di Riccione, ha ...La domanda la pone Alessandro Albertini regista di ‘Waiting Room’, una commedia brillante in scena stasera, alle 21, al Teatro Civico, nell’ambito del cartellone dedicato alla Call Associazioni 2022.