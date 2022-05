Advertising

Affaritaliani : Risarcimenti Derivati,Martingalerisk affianca aziende-enti locali -

Agenzia askanews

Negli ultimi 30 anni, la maggior parte delle banche italiane ed estere ha venduto ad imprese ed Enti Locali centinaia di contrattidi tipo 'IRS' o 'Swap' caratterizzati da strutture altamente complesse che hanno portato a ingenti perdite nei bilanci dei clienti. Ma oggi, anche grazie all'orientamento espresso dalla ......contabilizzazione dei Non - performing loan oltre che le tristemente note operazioni in...Corte di Appello di alcuni ex manager della banca precluderà le possibilità di ottenere... Risarcimenti Derivati,Martingalerisk affianca aziende-enti locali La Cassazione ha certificato che tutti i risparmiatori che hanno investito in MPS tra il 2008 ed il 2012 hanno subìto un danno dall’ex management ...Con riguardo ai due articoli a firma di Emiliano Fittipaldi (“Profumo e l’incubo Mps. Ora rischia un nuovo processo” del 20 maggio 2022 “Morelli «Bivona chiese soldi per non aggredire più MPS» e del 2 ...