Isola dei Famosi | Nicolas furioso con la Del Santo | «Preferisco non mangiare che stare al gioco di una buffona» – Video

Nicolas vs Lory - Isola 16 L'antipatia reciproca tra Lory del Santo e Nicolas Vaporidis continua ad agitare le giornate in Honduras. Nel corso del 67esimo giorno di permanenza all'Isola dei Famosi 2022, l'attore si è infatti fortemente scagliato contro la donna, non risparmiando critiche al personaggio che ritiene "buffone" e finto e che, a suo dire, interpreta fin da quando ha messo piede nel reality. Tutto è partito quando lo "spirito" dell'Isola ha chiesto a Lory di assegnare i voti ai propri compagni. Da un lato Edoardo, Roger, Marco Maccarini e Carmen hanno ricevuto 10, ottenendo come ricompensa dei dolci, mentre Estefania e Nicolas sono stati "bocciati" con un'insufficienza e, come da regolamento, hanno dovuto saltare anche la ...

