Guerra Russia-Ucraina, la Chiesa Ortodossa ucraina di Mosca dichiara indipendenza da quella russa. Zelensky e Draghi parlano di supporto militare e crisi alimentare. Putin: Kiev deve sminare i porti il prima possibile (Di venerdì 27 maggio 2022) Rapporto indipendente: «La Russia mira al genocidio». Zelensky: «Parlare con Putin sarà necessario, ma non ho nessuna ansia». Johnson: «Mosca fa progressi lenti ma concreti nel Donbass». La Nato: «Invieremo armi fin quando necessario» Leggi su lastampa (Di venerdì 27 maggio 2022) Rapporto indipendente: «Lamira al genocidio».: «Parlare consarà necessario, ma non ho nessuna ansia». Johnson: «fa progressi lenti ma concreti nel Donbass». La Nato: «Invieremo armi fin quando necessario»

Advertising

martaottaviani : Oggi, su @Avvenire_Nei , la #guerra più brutta di tutte. Quella della #Russia contro i bambini ucraini: uccisi, dep… - matteosalvinimi : Bene il dialogo con Putin e con la Russia, l’arma più forte per fermare la guerra rimane la Diplomazia. - GiovaQuez : Rovelli: 'Io so che in Ucraina c'è stata una guerra civile, i numeri dei morti prima dell'intervento della Russia e… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Media: 'Il Cremlino valuta un secondo assalto a Kiev' #Ucraina #Putin #Russia - MSM9731 : RT @antonellaraldi: Un affarone fare la guerra alla Russia -