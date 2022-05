Ucraina | Kiev | “Russia ha rapito almeno 230mila nostri bambini”

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Lasta portando iucraini nel suo territorio per distruggere l’. E’ la denuncia rilanciata da Serhiy Dvornik, consigliere della Missione permanente dell’presso le Nazioni Unite, durante un dibattito aperto al Consiglio di sicurezza sulla protezione dei civili in situazioni di conflitto. “Il rapimento di230.000ucraini, tra 1,4 milioni di cittadini ucraini deportati con la forza in, è un crimine volto a distruggere la nostra nazione privandola delle sue giovani generazioni, che è una moderna manifestazione del colonialismo”, ha detto all’agenzia Ukrinform. “A seguito di attacchi di razzi e artiglieria alle città ucraine, decine di migliaia di civili sono stati uccisi e molti sono rimasti feriti – ha ...

