Turchia, chi è il nuovo leader dell’Isis arrestato a Istanbul (Di giovedì 26 maggio 2022) Il nuovo leader dell’Isis arrestato in Turchia a Istanbul. Nelle ultime ore è circolata l’importante notizia della cattura del nuovo capo dell’organizzazione terroristica islamica. Turchia, chi è il nuovo leader dell’Isis Abu Al-Hasan al-Qurashi è considerato da tutti il nuovo leader dell’Isis. Dopo la morte a febbraio di Abu Ibrahim al-Qurayshi in un blitz americano nel nord della Siria, sarebbe subentrato ai vertici dell’organizzazione terroristica islamica. Sulla sua vita, si sa che è iracheno ed è stato l’emiro del Diwan of Education. Secondo fonti interne irachene, il vero nome di al-Qurashi è Juma Awad al-Badri, ed è il fratello maggiore dell’ex ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilin. Nelle ultime ore è circolata l’importante notizia della cattura delcapo dell’organizzazione terroristica islamica., chi è ilAbu Al-Hasan al-Qurashi è considerato da tutti il. Dopo la morte a febbraio di Abu Ibrahim al-Qurayshi in un blitz americano nel nord della Siria, sarebbe subentrato ai vertici dell’organizzazione terroristica islamica. Sulla sua vita, si sa che è iracheno ed è stato l’emiro del Diwan of Education. Secondo fonti interne irachene, il vero nome di al-Qurashi è Juma Awad al-Badri, ed è il fratello maggiore dell’ex ...

