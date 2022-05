Notte di fuoco a Stromboli, incendio durante riprese fiction (Di giovedì 26 maggio 2022) Palermo, 26 mag. (Adnkronos) - Notte di fuoco sull'isola di Stromboli, dove ieri mattina è scoppiato un incendio che poi si è propagato per decine di ettari alimentato dal forte vento di scirocco. Dall'alba sono di nuovo in volo i Canadair per tentare di spegnere le fiamme che hanno distrutto piante e alberi. L'incendio sarebbe scoppiato durante le riprese della fiction 'Protezione civile' con Ambra Angiolini. Secondo gli abitanti di Stromboli, l'intenzione del regista era quella di simulare un piccolo incendio ma poi per errore il fuoco sarebbe esploso davvero. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Palermo, 26 mag. (Adnkronos) -disull'isola di, dove ieri mattina è scoppiato unche poi si è propagato per decine di ettari alimentato dal forte vento di scirocco. Dall'alba sono di nuovo in volo i Canadair per tentare di spegnere le fiamme che hanno distrutto piante e alberi. L'sarebbe scoppiatoledella'Protezione civile' con Ambra Angiolini. Secondo gli abitanti di, l'intenzione del regista era quella di simulare un piccoloma poi per errore ilsarebbe esploso davvero.

