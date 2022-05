La guerra dei balneari: 'Il governo non ascolta, così uccidono il settore' (Di giovedì 26 maggio 2022) ANCONA - La data da segnare sul calendario è quella del 30 maggio, quando il Senato vedrà arrivare sui suoi banchi l'ormai famigerato Ddl Concorrenza, cavallo di Troia che contiene anche la delicata ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 26 maggio 2022) ANCONA - La data da segnare sul calendario è quella del 30 maggio, quando il Senato vedrà arrivare sui suoi banchi l'ormai famigerato Ddl Concorrenza, cavallo di Troia che contiene anche la delicata ...

Advertising

caritas_milano : Nel mondo 276milioni di persone soffrono di fame acuta. Altri 47milioni si stanno aggiungendo a causa della #guerra… - La7tv : #lariachetira Pier Luigi Bersani (Articolo Uno): 'A poco a poco, con questa storia della democrazia contro le autoc… - fattoquotidiano : Giuseppe Conte parla del reddito di cittadinanza e della guerra in Ucraina e si rivolge così al premier Mario Dragh… - perfectwave72 : RT @boni_castellane: Il controllo assoluto delle istituzioni mondiali che aveva per obiettivo lo stato di guerra continuo e diffuso (primav… - nessunn6 : RT @MT_Meli_: I guerrafondai del PD, dopo aver negato qualsiasi forma di mediazione e spinto per la guerra totale, si accorgono dell’emerge… -