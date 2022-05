Covid e italiani, “dietro c’è mano di qualcuno”: complottista uno su 4 (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Sulle origini della pandemia Covid un quarto degli italiani è ‘complottista’. Nel senso che non credono sia stata una casualità, ma sono anzi convinti che dietro ci sia la mano di qualcuno. E’ uno dei dati che emerge nel Rapporto Italia 2022 di Eurispes. L’istituto di ricerca ha voluto sondare le diverse posizioni della popolazione tricolore sulla pandemia. Risultato: poco meno della metà (46,6%) ammette di non avere idea di come si sia originata, e poco più di un intervistato su 4 (25,7%), appunto, ritiene che ci sia dietro una ‘longa manus’. Infine, il 22,9% ha le idee più chiare: è stato solo una casualità. Un più contenuto 4,8% è invece totalmente negazionista e afferma, al di là di ogni evidenza, che non esiste nessuna vera pandemia. Indagando ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Sulle origini della pandemiaun quarto degliè ‘’. Nel senso che non credono sia stata una casualità, ma sono anzi convinti checi sia ladi. E’ uno dei dati che emerge nel Rapporto Italia 2022 di Eurispes. L’istituto di ricerca ha voluto sondare le diverse posizioni della popolazione tricolore sulla pandemia. Risultato: poco meno della metà (46,6%) ammette di non avere idea di come si sia originata, e poco più di un intervistato su 4 (25,7%), appunto, ritiene che ci siauna ‘longa manus’. Infine, il 22,9% ha le idee più chiare: è stato solo una casualità. Un più contenuto 4,8% è invece totalmente negazionista e afferma, al di là di ogni evidenza, che non esiste nessuna vera pandemia. Indagando ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? Al momento la campagna per offrire una dose booster di vaccino contro il Covid ai soggetti più fragili risulta es… - DSantanche : Ora no c’è lo spread. Ora no c’è il #covid. Ora no c'è la guerra. Ora nemmeno, ci sono #bollette che aumentano. Per… - fisco24_info : Covid e italiani, 'dietro c'è mano di qualcuno': complottista uno su 4: (Adnkronos) - Il sondaggio Eurispes: poco m… - ledicoladelsud : Covid e italiani, “dietro c’è mano di qualcuno”: complottista uno su 4 - italiaserait : Covid e italiani, “dietro c’è mano di qualcuno”: complottista uno su 4 -