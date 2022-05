Attacco nucleare in Italia, il piano nazionale per affrontare l’emergenza: “Mai letta una cosa simile” (Di giovedì 26 maggio 2022) Esiste un documento che spiega come comportarsi davanti a una minaccia “biologica, chimica, radiologica, nucleare”. La guida sarebbe stata spedita dal ministero della Giustizia ai vertici della magistratura Italiana e risale allo scorso 10 maggio. Difficile non allarmarsi davanti ad una notizia del genere: con la guerra in Ucraina che non si accinge a terminare, il rischio è quello che si arrivi ad una guerra che coinvolga più nazioni e che le armi in uso siano altamente più spietate. cosa fare in caso di Attacco nucleare: il documento arriva a Roma Si chiama “piano nazionale per eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico o nucleare”. Si tratta di un documento composto da una dozzina di pagine, viste in esclusiva da Repubblica, ... Leggi su tvzap (Di giovedì 26 maggio 2022) Esiste un documento che spiega come comportarsi davanti a una minaccia “biologica, chimica, radiologica,”. La guida sarebbe stata spedita dal ministero della Giustizia ai vertici della magistraturana e risale allo scorso 10 maggio. Difficile non allarmarsi davanti ad una notizia del genere: con la guerra in Ucraina che non si accinge a terminare, il rischio è quello che si arrivi ad una guerra che coinvolga più nazioni e che le armi in uso siano altamente più spietate.fare in caso di: il documento arriva a Roma Si chiama “per eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico o”. Si tratta di un documento composto da una dozzina di pagine, viste in esclusiva da Repubblica, ...

petergomezblog : “Ripararsi in stanze senza finestre e chiudere gli accessi d’aria”: inviato dal ministero ai magistrati il piano pe… - rugiada71 : RT @foresta233: CRONACA “Ripararsi in stanze senza finestre e chiudere gli accessi d’aria”: inviato ai magistrati il piano per eventuale at… - Claire_Red_81 : RT @TonyFinchMarino: @GiulioMarini2 @fattoquotidiano 'ridurre l’esposizione togliendo i vestiti potenzialmente contaminati, mettendoli subi… - PatrizZia_AaA : @foresta233 Ok, sposto scopa e mocio, piazzo un angolo cottura, wc chimico, soppalco per il letto ed è fatta. Penso… - 44Anneta : RT @foresta233: CRONACA “Ripararsi in stanze senza finestre e chiudere gli accessi d’aria”: inviato ai magistrati il piano per eventuale at… -