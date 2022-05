(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildi Kalidoucon ilresta intricato, scrive il Corriere dello Sport. L’tra il suo agente, Fali, e De Laurentiis è statoe il difensore senegalese hail prolungamento a metà dell’ingaggio attuale. “Il suo manager Faliavrebbe dovuto incontrare il club prima della fine del campionato, ma poi la riunione è stata rimandata: si farà vivo nel momento in cui sarà in possesso di notizie certe e di un’offerta concreta: magari del Barcellona o del Chelsea, i due club più interessati. Kalidou, però, ha parlato con De Laurentiis dopo la qualificazione in Champions, e dunque dopo la vittoria con il Sassuolo: il presidente gli ha chiesto di restare e dopo quel colloquio è venuto fuori anche ...

napolista : CorSport: #Koulibaly ha rifiutato il rinnovo proposto da Adl, rimandato incontro Ramadani-Napoli Il patron gli ha… - salvione : Napoli, Morabito: 'Koulibaly potrebbe andare al Chelsea, il Bayern sonda Zielinski' - RoNando82 : @InterHubOff @CorSport Il Tottenham prenderà Koulibaly dal Napoli. - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : CorSport annuncia: da escludere rinnovo Koulibaly, ecco i motivi -

... Gianluca Scamacca - KalidouSe Victor Osimhen dovesse andar via, nelle casse del Napoli entrerebbero 110 milioni. Due anni fa il club ne spese 49 per accaparrarselo, sarebbe un bel ...Barcellona su, e le contropartite Il Barcellona cerca un interprete moderno e autorevole di quel ruolo, e Sport ritiene KK la " ciliegina sulla torta per Xavi ", che ha individuato nel ...Rumors di mercato su Kalidou Koulibaly, pilastro difensivo del Napoli e del fantacalcio. Ne ha parlato così il Corriere dello Sport oggi: “Il Barça lo vuole ma De Laurentiis, che lo valuta 40 milioni ...Il suo manager, Fali Ramadani, incontrerà De Laurentiis nel caso in cui un club interessato e interessante per il suo uomo - proprio come il Barça - dovesse contattarlo e soddisfare le pretese di tutt ...