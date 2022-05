Boiler Summer Cup, la nuova vergognosa challenge di TikTok dove “vince” chi conquista la ragazza più in sovrappeso. Indignazione sui social: “Degrado sociale” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Ma quale estate da fidanzato, io devo vincere la Boiler Summer Cup“, questa una delle frasi che accompagnano i video in tendenza in questi giorni su TikTok. Si tratta di una nuova, ennesima, vergognosa challenge per la quale i giovanissimi si sfidano ad adescare ragazze in sovrappeso, pubblicando poi video sui social e incitando altri ragazzi a trovarne una di peso ancora maggiore. 1 punto se pesa tra gli 80 e i 90 kg, 2 se è tra i 90 e i 100 e via a salire con l’indicibile “bonus” di 2 punti “se puzza di bacon marcio”. Queste le regole della ‘sfida’ indegna e riprovevole, di cui stanno parlando diverse testate. Come Fanpage, che ha raccolto la testimonianza dell’amica di una vittima: “Mi ha subito chiamato al telefono per raccontarmi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Ma quale estate da fidanzato, io devore laCup“, questa una delle frasi che accompagnano i video in tendenza in questi giorni su. Si tratta di una, ennesima,per la quale i giovanissimi si sfidano ad adescare ragazze in, pubblicando poi video suie incitando altri ragazzi a trovarne una di peso ancora maggiore. 1 punto se pesa tra gli 80 e i 90 kg, 2 se è tra i 90 e i 100 e via a salire con l’indicibile “bonus” di 2 punti “se puzza di bacon marcio”. Queste le regole della ‘sfida’ indegna e riprovevole, di cui stanno parlando diverse testate. Come Fanpage, che ha raccolto la testimonianza dell’amica di una vittima: “Mi ha subito chiamato al telefono per raccontarmi ...

SilviaSimoncini : Davvero preoccupante questa cosa. Boiler Summer Cup, è polemica per la nuova challenge di Tiktok - giorgiaef : RT @messy_head_: La boiler summer cup è il “risultato”dell’ipersessualizzazione di un corpo femminile ritenuto come oggetto sessuale(quindi… - tommosgirlll : RT @is0leucina: sulla boiler summer cup ho da dire solo una cosa: spero vi caschi fortemente il cazzo e veniate presi a badilate sulle geng… - ruooye : RT @is0leucina: sulla boiler summer cup ho da dire solo una cosa: spero vi caschi fortemente il cazzo e veniate presi a badilate sulle geng… - giuliagiul1a : RT @orcytask: boiler summer cap hai detto? che grande fra sei veramente un figo, cazzotto in faccia subito -