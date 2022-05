Barcellona, Laporta: «Neymar? Dovrebbe tornare gratis. Al Psg ha firmato la sua schiavitù» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del Barcellona, Laporta, ha parlato di un possibile ritorno di Neymar in blaugrana ai microfoni di L’Esportiu Il presidente del Barcellona, Laporta, ha parlato di un possibile ritorno di Neymar in blaugrana ai microfoni di L’Esportiu. Le sue dichiarazioni: «Chi non ama Neymar? È un giocatore eccezionale, ma tutti questi giocatori che un giorno torneranno al Barça Dovrebbero venire gratis. I giocatori che hanno firmato per club come il PSG, hanno quasi firmato la loro schiavitù per soldi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del, ha parlato di un possibile ritorno diin blaugrana ai microfoni di L’Esportiu Il presidente del, ha parlato di un possibile ritorno diin blaugrana ai microfoni di L’Esportiu. Le sue dichiarazioni: «Chi non ama? È un giocatore eccezionale, ma tutti questi giocatori che un giorno torneranno al Barçaro venire. I giocatori che hannoper club come il PSG, hanno quasila loroper soldi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

