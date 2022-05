Ancelotti: “Amici milanisti mi chiedono di battere il Liverpool” | VIDEO (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sabato a Parigi finale di Champions League tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Liverpool di Jürgen Klopp. Singolare aneddoto rivelato dall'ex tecnico rossonero. Suoi Amici milanisti gli chiedono di fermare i 'Reds': ecco il motivo nel VIDEO Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sabato a Parigi finale di Champions League tra il Real Madrid di Carloe ildi Jürgen Klopp. Singolare aneddoto rivelato dall'ex tecnico rossonero. Suoiglidi fermare i 'Reds': ecco il motivo nel

Advertising

GoalItalia : 'Gli amici milanisti mi chiedono di fermare il Liverpool per non farlo arrivare a 7' Ancelotti ha un motivo in più… - PianetaMilan : .@MrAncelotti: 'Amici milanisti mi chiedono di battere il Liverpool' | #VIDEO - #UCL @ChampionsLeague… - Francescovic17 : RT @Graghibe65: @adinoguida @Francescovic17 Ho avuto amici che quella sera hanno avuto grossi problemi, ma erano anni 80, un altro https:/… - Graghibe65 : @adinoguida @Francescovic17 Ho avuto amici che quella sera hanno avuto grossi problemi, ma erano anni 80, un altro… - kekkajumped : RT @GoalItalia: 'Gli amici milanisti mi chiedono di fermare il Liverpool per non farlo arrivare a 7' Ancelotti ha un motivo in più per vinc… -