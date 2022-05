Rapina organizzata e mai consumata | gang condannata

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 24 maggio 2022) Resta lo sconto di pena di quasi sei anni ma le condanne non vengono cancellate e così le pene diventano definitive a carico di quattro uomini che nel giugno 2019 avevano organizzato un colpo in una tabaccheria di Angri.che non fu mai messa a segno perchè arrivarono i carabinieri ed evitarono l’azione criminosa. Quasi venti anni di reclusione per i quattro imputati che in primo grado furono condannati con il rito abbreviato a Nocera Inferiore a oltre 26 anni di pena. Sentenza poi riformata in Appello e ora conferma dalla Cassazione. Per quel colpo organizzato e non eseguito alla sbarra erano finiti Giuseppe Ferrara di Angri, Alfonso Pisciotta di San Marzano sul Sarno, Salvatore Desiderio di Angri e Salvatore Cavaliere di Pagani. Secondo la pubblica accusa, il gruppo avrebbe seguito per più giorni il titolare di una rivendita di tabacchi, per controllarne ...