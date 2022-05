Moldavia, fermato ex presidente filo-russo Dodon (Di martedì 24 maggio 2022) Igor Dodon, ex presidente della Moldavia e attuale capo dell'opposizione filo-russa, è stato posto in stato di fermo per 72 ore nell'ambito di un'inchiesta della Procura nazionale per la lotta alla corruzione. Lo rendono noto la... Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022) Igor, exdellae attuale capo dell'opposizione-russa, è stato posto in stato di fermo per 72 ore nell'ambito di un'inchiesta della Procura nazionale per la lotta alla corruzione. Lo rendono noto la...

Advertising

QuinziUgo : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Moldavia: fermato ex presidente filo-russo Dodon. Provvedimento per 72 ore in inchiesta su corruzione - emanuelegiusep3 : RT @MediasetTgcom24: Moldavia, fermato ex presidente filo-russo Dodon #igordodon #moldavia - MediasetTgcom24 : Moldavia, fermato ex presidente filo-russo Dodon #igordodon #moldavia - DarioGiuffrida1 : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Moldavia: fermato ex presidente filo-russo Dodon. Provvedimento per 72 ore in inchiesta su corruzione - Dome689 : RT @TgLa7: #guerraucraina, #Moldavia: fermato ex presidente filo-russo Dodon. Provvedimento per 72 ore in inchiesta su corruzione -