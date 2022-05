Cei, oggi si elegge il nuovo presidente: il Papa incontra i vescovi (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo 5 anni, oggi verrà eletto il nuovo presidente della Cei – Conferenza Episcopale Italiana. oggi verrà votata una terna di nomi, sottoposta poi al Pontefice, che sceglierà definitivamente chi sarà il nuovo presidente. L’incontro si è tenuto ieri nell’Aula Paolo V e si è parlato della guerra in Ucraina e dei rapporti ecumenici. Nel frattempo Papa Francesco ha incontrato ieri pomeriggio i vescovi delle 226 diocesi italiane che sono in assemblea per scegliere il loro nuovo presidente. Tra i favoriti i cardinali Matteo Zuppi e Paolo Lojudice, Erio Castellucci e Domenico Battaglia. “Confermiamo il nostro impegno per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi”, ha detto il ... Leggi su zon (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo 5 anni,verrà eletto ildella Cei – Conferenza Episcopale Italiana.verrà votata una terna di nomi, sottoposta poi al Pontefice, che sceglierà definitivamente chi sarà il. L’incontro si è tenuto ieri nell’Aula Paolo V e si è parlato della guerra in Ucraina e dei rapporti ecumenici. Nel frattempoFrancesco hato ieri pomeriggio idelle 226 diocesi italiane che sono in assemblea per scegliere il loro. Tra i favoriti i cardinali Matteo Zuppi e Paolo Lojudice, Erio Castellucci e Domenico Battaglia. “Confermiamo il nostro impegno per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi”, ha detto il ...

