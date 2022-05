Borsa: Europa chiude in calo, si guarda a banche centrali (Di martedì 24 maggio 2022) Le Borse europee chiudono la seduta in calo, con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. Sui principali listini del Vecchio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Le Borse europee chiudono la seduta in, con gli investitori cheno alle prossime mosse dellesul fronte della politica monetaria. Sui principali listini del Vecchio ...

